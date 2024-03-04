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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على الحالة المرورية اليوم الاثنين 4 من مارس 2024

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين 4 مارس 2024.

ويشهد الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد وتستمر الكثافات المتقطعة حتى الوصول إلى الطريق السطحي في شاعر رمسيس وامتداده وتستمر حتى ميدان العباسية ومسجد النور.

وتظهر كثافات أمام جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب للكليات، وبالنسبة إلى طريق الأوتستراد للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، فإن هناك سيولة مرورية كبيرة، وانتظمت حركة مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وتوجد سيولة مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد، وظهرت سيولة مرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة.

وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع الكورنيش انتظمت حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان، وظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدائق للقادم من الزاوية والمتجه إلى الفنجري وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة.
 

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