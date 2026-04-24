كريم مغاوري: بيت بابا محطة مهمة في مشواري الفني

كشف الفنان كريم سامي مغاوري عن ملامح شخصيته في مسلسل «بيت بابا»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العمل يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، خاصة بعد عودته من وعكة صحية أبعدته لفترة عن الساحة.



وأوضح مغاوري في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية ممرض، وهي شخصية جديدة ، مشيرًا إلى أن الدور يحمل طابعًا كوميديًا مختلفًا يعتمد على الموقف أكثر من “الإفيه”، وهو ما جعله يتحمس بشدة لخوض التجربة.



وأضاف أنه وجد في «بيت بابا» مساحة لتقديم نوعية الكوميديا الاجتماعية التي يفضلها، حيث تدور الأحداث في إطار إنساني خفيف يعكس تفاصيل الحياة اليومية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن هذا النوع من الأعمال يقترب بشكل أكبر من الجمهور ويترك أثرًا لديهم.

وأشار إلى أنه تحمس أيضًا للمشاركة في الجزء الثاني من العمل بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، لافتًا إلى أن فريق العمل يسعى لتقديم موسم أقوى وأكثر تنوعًا



وأعرب مغاوري عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع كل فريق العمل و أن كواليس العمل كلها تعاون و ايجابية



المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ،