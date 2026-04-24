الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ليلة من الزمن الجميل في الأوبرا.. احتفاء خاص بأعمال نجاة الصغيرة

أوركيد سامي

تستعد دار الأوبرا المصرية لإحياء أمسية فنية استثنائية، حيث تفتح أبواب المسرح الكبير مساء اليوم لاستقبال جمهور الطرب الأصيل في ليلة مخصصة لأعمال الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، التي تُعد واحدة من أبرز رموز الغناء العربي الكلاسيكي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.


وتأتي هذه الأمسية في إطار حرص دار الأوبرا على إحياء تراث عمالقة الفن، إذ تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر باقة مختارة من أشهر أغاني نجاة الصغيرة، التي حفرت مكانتها في وجدان الجمهور العربي على مدار عقود طويلة، بفضل كلماتها الرقيقة وألحانها العذبة.


ويشارك في إحياء الحفل عدد من نجمات الفرقة، من بينهن سمية وجدي، وآيات فاروق، وفرح الموجي، ورحاب مطاوع، وأجفان، حيث من المنتظر أن يقدمن أداءً يعيد إحياء روح الأغاني الكلاسيكية التي ارتبطت بذكريات أجيال متعاقبة.


وفي سياق متصل، أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تعديل مواعيد بدء حفلاتها على مسارحها المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، لتبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك تزامنًا مع تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل.
ويأتي هذا التغيير ضمن جهود مواكبة النظام الرسمي الجديد للتوقيت، إلى جانب الحرص على تقديم تجربة فنية متكاملة تناسب الجمهور، مع الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي تتبناها الدولة، خاصة في ظل الاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف.


ومن المقرر أن يتم تقديم الساعة رسميًا ساعة واحدة مع بداية اليوم، في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء وتعظيم الاستفادة من ضوء النهار، وهو ما ينعكس بدوره على مواعيد الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف أنحاء البلاد.


بهذا الحفل، تواصل دار الأوبرا المصرية دورها في الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية، وإعادة تقديم كنوز الزمن الجميل برؤية معاصرة تليق بتاريخ الفن العربي وجمهوره العاشق للأصالة.

