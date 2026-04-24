معاريف: إسرائيل في وضع أسوأ على كل الجبهات واستئناف القتال مسألة وقت

كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة معاريف أن إسرائيل باتت في وضع أكثر تعقيدا مما كانت عليه قبل العملية العسكرية الأخيرة، وذلك على مختلف الجبهات، سواء في لبنان أو قطاع غزة.



وأشار التقرير إلى أن الوضع الميداني شهد تحولات ملحوظة، حيث تصاعدت هجمات حزب الله في جنوب لبنان باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي قيودا سياسية على تحركاته، وسط تأثير واضح للقرار الأمريكي في إدارة هذا الملف.



وفي قطاع غزة، لفت التقرير إلى تكثيف حركة حماس لأنشطتها الميدانية، خاصة في مناطق التماس، مع محاولات لاستعادة السيطرة على الأرض، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات خلال الأيام الأخيرة.



كما تناول التقرير تقديرات عسكرية إسرائيلية تشير إلى أن المواجهة مع إيران لا تزال مفتوحة، مع استمرار نشاط طهران عبر عدة جبهات، من بينها لبنان وغزة واليمن، ما يعكس تعقيد المشهد الأمني واتساع نطاق التهديدات.



وفي السياق ذاته، أبدى مسؤولون عسكريون حالة من الارتباك إزاء مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرين أن تصريحاته المتباينة تزيد من صعوبة التنبؤ بمسار الأحداث، خاصة في ظل ارتباط أي تصعيد محتمل بقرار أمريكي.



وخلص التقرير إلى أن التقديرات السائدة داخل إسرائيل تشير إلى أن استئناف القتال مسألة وقت، وليس احتمالا، مع ترقب لمدى وحجم التصعيد المقبل، في ظل انتظار ما ستقرره واشنطن بشأن المرحلة القادمة.