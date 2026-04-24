قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة بيئية تلوح في الأفق.. تسربات نفطية تهدد الخليج وجزر المالديف الإيرانية
سفير إسرائيل بأمريكا: على لبنان الاعتراف بوجود جيشنا على أراضيه
حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة
ما اتغيرش.. سعر الدولار يسجل 52.5 جنيه اليوم
هل يجب إعادة الصلاة لوجود خطأ في اتجاه القبلة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تقرير استخباراتي: هولندا تواجه أخطر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-4-2026 والقنوات الناقلة
بمناسبة عيد تحرير سيناء.. فتح منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا
ثابت بدون تغيير.. الذهب يسجل 7 آلاف جنيه اليوم
هل المصافحة بعد الصلاة بدعة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تحقيق أمريكي بسبب اتهامات بتمييز ضد طلاب يهود ونشاطات مؤيدة لفلسطين
ترامب يهدد بريطانيا برسوم جمركية كبيرة بسبب الضرائب على شركات تكنولوجية أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادي بفتح: الاعتقال الإداري يستهدف القيادات المحلية لتعطيل الحياة المدنية الفلسطينية

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنه قبل ثمانية أشهر اعتقلت دولة الإبادة الإسرائيلية رئيس بلدية الخليل المنتخب المناضل تيسير أبو سنينة أثناء توليه مهامه، وزجّت به في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، هذا الإجراء اقتلع تفويضاً شعبياً راسخاً في تقاليدنا الديمقراطية الفلسطينية التي تسبق إقامة دولة الإبادة الإسرائيلية عام 1948. أفرجت عنه دولة الابادة يوم امس الخميس بعد انتهاء الدوام الرسمي، في اليوم الأخير من ولايته، عقب إغلاق الموعد القانوني لتقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية المقررة غداً».

وأضاف دلياني: «تحتجز دولة الإبادة الإسرائيلية أكثر من 3,000 فلسطيني وفلسطينية دون تهمة أو محاكمة بموجب نظام الاعتقال الإداري، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين. تُستخدم هذه الأداة الاستعمارية لضرب بنيتنا المدنية في لحظات سياسية حاسمة. مشيراً إلى ان اعتقال الأخ تيسير أبو سنينة خلال ولايته، ثم الإفراج عنه بعد إغلاق باب الترشح، يكشف قراراً محسوباً لإقصاء القيادات المحلية والنشطاء المجتمعيين الفاعلين. وقد طالت هذه السياسة الاحتلالية القمعية أعضاء منتخبين في مجلسنا التشريعي وقيادات بلدية ومجتمعية وعمالية وطلابية».

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الاعتقال الإداري في هذا الاطار يُستخدم لإغلاق المسار الخدماتي المدني أمام القيادات المحلية الفاعلة، وتشويه الإرادة الشعبية، وفرض السيطرة الاستعمارية على مجرى حضورنا الوطني العام.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري دولة الإبادة الإسرائيلية الديمقراطية الفلسطينية هيئة شؤون الأسرى والمحررين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد