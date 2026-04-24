زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية
قلب العالم ومحور الاتصال بين الشرق والغرب.. سيناء أهمية المكان ورمزية المكانة
عامر العمايرة: الأهلي يقاتل على دوري الأبطال والحسم مرهون بنتائج الآخرين
6980 جنيها آخر سعر لأشهر عيار ذهب .. اليوم
هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو بالتقسيط؟ .. الإفتاء توضح
وزير الخارجية الأمريكي: لا مانع من مشاركة إيران في مونديال 2026 بشرط
كارثة بيئية تلوح في الأفق.. تسربات نفطية تهدد الخليج وجزر المالديف الإيرانية
سفير إسرائيل بأمريكا: على لبنان الاعتراف بوجود جيشنا على أراضيه
حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة
ما اتغيرش.. سعر الدولار يسجل 52.5 جنيه اليوم
هل يجب إعادة الصلاة لوجود خطأ في اتجاه القبلة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تقرير استخباراتي: هولندا تواجه أخطر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية
فن وثقافة

مدير أعمال حياة الفهد يكشف أسرارا مؤثرة قبل وفاتها

مدير أعمال حياة الفهد المنتج يوسف عيث يكشف أسرارًا مؤثرة من حياتها قبل وفاتها
مدير أعمال حياة الفهد المنتج يوسف عيث يكشف أسرارًا مؤثرة من حياتها قبل وفاتها
أوركيد سامي

كشف المنتج يوسف عيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد، عن جوانب إنسانية خفية من حياتها، وذلك خلال ظهوره في برنامج ET بالعربي، حيث تحدث عن تفاصيل لم تكن معروفة للجمهور قبل رحيلها.


وأكد عيث أن حياة الفهد كانت تتمتع بعلاقة استثنائية مع جمهورها، إذ كانت تدرك حجم حب الناس لها، وتعتبره الدافع الأكبر للاستمرار في العطاء الفني. ورغم تقدمها في العمر، لم تفكر يومًا في التوقف عن العمل، بل كانت ترى أن البقاء في المنزل قد يصيبها بالاكتئاب، وكانت تؤمن أن الفن هو مصدر حياتها الحقيقي.


وكشف مدير أعمالها عن إصابتها بمرض السرطان في فترة متقدمة من حياتها، وهو الأمر الذي ظل طي الكتمان، حيث لم يكن يعلم به سوى أفراد عائلتها وعدد محدود من المقربين في الوسط الفني. وأوضح أنها كانت ترفض تمامًا إظهار مرضها أو كسب تعاطف الجمهور، خوفًا من أن يقلق محبوها أو تتأثر صورتها القوية في أعينهم.


ورغم معاناتها الصحية، واصلت الفنانة الراحلة العمل بإصرار لافت، حيث شاركت في تصوير مسلسل “أفكار أمي” وهي في أصعب مراحل المرض. ولم تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ تعرضت خلال التصوير لكسر في ساقها، لكنها أصرت على استكمال العمل، في مشهد يعكس مدى التزامها وشغفها بالفن.


وأشار عيث إلى أن حياة الفهد كانت عاشقة للقصص الإنسانية العميقة، وهو ما ظهر جليًا في أعمالها. وكشف أنها بدأت كتابة مسلسل بعنوان “أم الفحم”، وأنجزت منه ثلاث حلقات فقط، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتمنعها من استكمال المشروع.


ولم تقتصر إنسانية حياة الفهد على أعمالها الفنية فقط، بل امتدت إلى حياتها الشخصية، حيث كانت حريصة على القيام بالعديد من الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين، بعيدًا عن الأضواء، في صمت يعكس نبل شخصيتها.


هذه الشهادات تكشف جانبًا مختلفًا من حياة فنانة كبيرة، لم تكن مجرد نجمة على الشاشة، بل إنسانة قوية، صادقة، ومخلصة لفنها حتى آخر لحظة في حياتها.


 

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

الزمالك

رد فعل غير متوقع من رئيس قناة الأهلي السابق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

التوقيت الصيفي

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 2026 .. اعرف هتصلي بكرا الساعة كام؟

فرج عامر

انتهى الدرس.. فرج عامر يصدم جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

ترشيحاتنا

سعر العملات

العملات الأجنبية تنهي تعاملات علي استقرار داخل البنوك.. ماذا حدث للدولار واليورو

جمارك السيارات

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ 24.8 مليون جنيه في مزاد علني اليوم

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «السويدي

وزير البترول يبحث تسريع تنفيذ مجمع الصناعات الفوسفاتية بالسخنة

بالصور

قلب العالم ومحور الاتصال بين الشرق والغرب.. سيناء أهمية المكان ورمزية المكانة

سيناء
سيناء
سيناء

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد