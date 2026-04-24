مدير أعمال حياة الفهد يكشف أسرارا مؤثرة قبل وفاتها

كشف المنتج يوسف عيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد، عن جوانب إنسانية خفية من حياتها، وذلك خلال ظهوره في برنامج ET بالعربي، حيث تحدث عن تفاصيل لم تكن معروفة للجمهور قبل رحيلها.



وأكد عيث أن حياة الفهد كانت تتمتع بعلاقة استثنائية مع جمهورها، إذ كانت تدرك حجم حب الناس لها، وتعتبره الدافع الأكبر للاستمرار في العطاء الفني. ورغم تقدمها في العمر، لم تفكر يومًا في التوقف عن العمل، بل كانت ترى أن البقاء في المنزل قد يصيبها بالاكتئاب، وكانت تؤمن أن الفن هو مصدر حياتها الحقيقي.



وكشف مدير أعمالها عن إصابتها بمرض السرطان في فترة متقدمة من حياتها، وهو الأمر الذي ظل طي الكتمان، حيث لم يكن يعلم به سوى أفراد عائلتها وعدد محدود من المقربين في الوسط الفني. وأوضح أنها كانت ترفض تمامًا إظهار مرضها أو كسب تعاطف الجمهور، خوفًا من أن يقلق محبوها أو تتأثر صورتها القوية في أعينهم.



ورغم معاناتها الصحية، واصلت الفنانة الراحلة العمل بإصرار لافت، حيث شاركت في تصوير مسلسل “أفكار أمي” وهي في أصعب مراحل المرض. ولم تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ تعرضت خلال التصوير لكسر في ساقها، لكنها أصرت على استكمال العمل، في مشهد يعكس مدى التزامها وشغفها بالفن.



وأشار عيث إلى أن حياة الفهد كانت عاشقة للقصص الإنسانية العميقة، وهو ما ظهر جليًا في أعمالها. وكشف أنها بدأت كتابة مسلسل بعنوان “أم الفحم”، وأنجزت منه ثلاث حلقات فقط، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتمنعها من استكمال المشروع.



ولم تقتصر إنسانية حياة الفهد على أعمالها الفنية فقط، بل امتدت إلى حياتها الشخصية، حيث كانت حريصة على القيام بالعديد من الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين، بعيدًا عن الأضواء، في صمت يعكس نبل شخصيتها.



هذه الشهادات تكشف جانبًا مختلفًا من حياة فنانة كبيرة، لم تكن مجرد نجمة على الشاشة، بل إنسانة قوية، صادقة، ومخلصة لفنها حتى آخر لحظة في حياتها.



