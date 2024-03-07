قيدها وبناتها بالجنزير.. مصرع سيدة على يد زوجها في الدقهلية

أقدم نجار مسلح على قتل زوجته خنقا بجنزير، وتقييد بناته الثلاثة بالحبال والجنازير مهددا حياتهن لمنعهن من إنقاذها، وتمكن ضباط المباحث من تحريرهن والقبض على المتهم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، بلاغا يفيد بورود إخطار لمركز شرطة أجا من أهالى قرية فيشابنا التابعة للمركز، بسماعهم صوت استغاثه من منزل نجار مسلح يدعى اسلام ا م ٤٠ عاما وشهرته الملك.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيامه بربط بناته الثلاثه بالحبال والجنازير وكذا وجود زوجته وتدعى دعاء م م ٣٠ عاما مقيده وفاقده الوعى حيث تبين وفاتها حيث قام بخنقها بجنزير وقيد بناته لمنعهم من إنقاذها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبطه وإنقاذ الفتيات وتم نقل الجثه الى مستشفى المنصورة الدولي على ذمة النيابة.

وتم نقل الفتيات الثلاثة المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.