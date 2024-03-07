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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة المنصورة: السوق الخيري يدعم المرأة ويقدم منتجات بأسعار أقل |فيديو

صدى البلد

علق الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عن افتتاح السوق الخيري في جامعة المنصورة، و الذي يضم مجموعة من المـأكولات والاكسسوار والأعمال الفنية والمفارش والملابس الرياضية .

وقال "خاطر"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة يساعد السيدات المعيلات، وبالتالي، فقد جرى التنسيق كي يقدمن ما لديهن من إشغالات وأعمال يدوية بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة كما جرى التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في محافظة الدقهلية دون أي مقابل وتشجيعهن داخل الجامعة». 


وأضاف رئيس جامعة المنصورة: «المعرض بدأ أمس الأربعاء ويمتد إلى يوم الأحد، وأوافق على أي مد لهذه الفترة والمنتجات والمعروضة والأعمال منها أسعار في متناول كل الفئات وأرخص مما يباع خارج الجامعة، كما يقدم منفذا للقوات المسلحة المصرية المنتجات بتخفيض يتجاوز 30% إلى 40% من الأسعار الموجودة في المحال خارج جامعة المنصورة». 

جامعة المنصورة المنصورة السوق الخيرى المأكولات قوات المسلحة المصرية

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