إدارة الخارجة التعليمية تكرم الحاصل على المركز الأول في المرحلة الإعدادية

كرم وصفي حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد، الطالب أحمد علي نجاح لفوزه بالمركز الأول على مستوى الإدارة.

وهنأ وصفي الطالب لتفوقه، متمنيا له التوفيق والسداد، موجها الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية.

فى سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادي الجديد، نتائج مسابقة رواد العموم لمديري المدارس، والتي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية، وفق خطة العمل للعام الدراسى الحالى.

وأسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن تحقيق المركز الأول المشارك بتصفيات الجمهورية لصالح نادية إبراهيم دغبوش مدرسة الزهور الابتدائية القديمة بالخارجة، وفاز بالمركز الثانى محمد حسن أحمد عبد الحميد مدرسة قرمشين 7 بباريس، والمركز الثالث عبد الله حسن عبد الله مدرسة الزهراء الابتدائية بالداخلة.





وفى النسبة للمرحلة الإعدادية، فازت ابتسام عز الدين محمد مدرسة النور للتعليم الأساسي بالخارجة، وتشارك في تصفيات الجمهورية، وفاز بالمركز الثانى عبد الله حسن عبد الله من مدرسة شاذلى منصور بالداخلة، وفازت بالمركز الثالث نعمة ريفى محمد هريرة من مدرسة باريس للتعليم الأساسى.

وفى المرحلة الثانوية، فازت بالمركز الأول والمشارك بتصفيات الجمهورية فوزية أحمد حسين مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة، وفاز بالمركز الثانى جودة أحمد سيد مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعي.