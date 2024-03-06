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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب الوادى الجديد: انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي تحت شعار "دورنا"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد،  عن إستكمال فعاليات الأسبوع البيئي تحت شعار دورنا والتي تضمنت العديد من الأنشطة مثل الندوات والمبادرات والمسابقات واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية، بغرض تعزيز الوعي البيئي، وذلك بمشاركة طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بفعالية فى جميع الأنشطة حيث أبدوا اهتماما كبيرا ومسؤولية تجاه البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وشملت الفعاليات عدة مناقشات حول فصل النفايات وإعادة تدويرها، وتوفير المياه، وزراعة الأشجار وحماية الحياة البرية. كما تم تنظيم محاضرات وندوات توعوية حول أثر التلوث البيئي على الصحة العامة والحياة البرية والبحرية وذلك ضمن أنشطة الإدارة المركزية لتنميه الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بمشاركة 30 مشاركا.

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وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أن الفعاليات تساهم فى رفع الوعى البيئي لدي كافة منسوبي الجامعة، وبشكل خاص لدى الطلاب، وذلك من خلال تعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة، وتغيير سلوكياتهم الخاطئة وتعزيز الأفكار الإيجابية التى تساهم فى زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي، موجهاً الطلاب بضرورة الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لمواردها ومقوماتها، وعدم الإخلال بالتوازن البيئي الذى يهدد أمن الوجود الإنساني، والمشاركة بإيجابية فى عمليات التنمية المستمرة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي بقرى جورمشين



وأضاف شوقي ان الأسبوع البيئي بمثابة منبر لتبادل الخبرات والمعرفة بين الطلاب والمهتمين بالقضايا البيئية، وتشجيع الابتكار والإبداع في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

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