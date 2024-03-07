تحرير 3956 محضراً خلال حملات تموينية مفاجئة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية، لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق، واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه غير الملتزمين.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وخلال شهر فبراير الماضى، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3956، محضراً منها 2087 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و869 محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينيين مخالفين.

وقالت وكيلة الوزارة إنه تم ضبط سلع غذائية منها 6 أطنان دقيق و16 طن أرز و650 كيلو و5 أطنان زيت و10 طن سكر و18 طن مكرونة و3 أطنان و500 كيلو فول و500 كيلو لحوم، جميعها سلع مجهولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية، منها 1 طن سيليكون و1250 كيلو الجرسرين، جميعها سلع غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.