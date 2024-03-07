ختام فعاليات الدورة التدريبية لمطبقى المبيدات واجتياز 30 شاب وفتاه من الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة لاتألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الاطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى ختام فعاليات الدوره التدريبية لمطبقي المبيدات والتي اقيمت في الفترة من 3 - 6 مارس الجاري بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات وبحضور الدكتور على احمد احمد السيد مدير معهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد العساسي مديرعام المكافحة بالمديرية والمهندس هاني ابراهيم فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق.

أوضح مدير عام الزراعة أن الهدف من اقامة هذه الدورات التدريبية هو تأهيل واعداد الشباب والفتيات مطبقى المبيدات للتعرف على أنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ علي البيئه وصحة الإنسان والتعرف على أنواع الآفات المختلفة وتشخيصها بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقاً لخطة وزارة الزراعة ، مشيراً إلى أن فعاليات ختام الدورة التدريبيه شهدت تسليم المتدربين شهادة اتمام واجتياز الدورة.