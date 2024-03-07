الأورمان تنتهى من توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

أعلنت جمعية الأورمان، أنها انتهت من توزيع 5 آلاف بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة الأقصر، ضمن التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومحافظة الأقصر والتضامن الاجتماعي، في مجال مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (الأقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا).

وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأوضح أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء.

وقال إن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

وأضاف أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية، وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحملة توزيع لحوم الأضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.

يذكر أن جمعية الأورمان قامت هذا العام بتوزيع 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة، بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.