مدبولي: ما قامت به الحكومة مع البنك المركزي مهم للإصلاح الهيكلي للاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أتشرف بوجوده في ميناء الإسكندرية بصحبة وزير الزراعة، ووزير التموين، من أجل أن نشهد الافراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية في الموانئ المصرية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بتواجده في ميناء الإسكندرية، إن الإفراجات، تأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج، لتشغيل المصانع، والمواد الخامة اللازمة للإنتاج.

وتابع رئيس الوزراء، أن الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية بالأمس بين الحكومة والبنك المركزي، هامة للاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري