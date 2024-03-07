عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أدوية وسلع.. مدبولي يشهد الإفراج عن بعض البضائع من ميناء الإسكندرية| فيديو

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية من أدوية وسلع غذائية ومستلزمات انتاج وأعلاف.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفي مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب الافراج عن بعض البضائع من الميناء .

وكان قد تفقد مدبولي شركة مصر  للحرير الصناعي بكفر الدوار واستمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض تفصيلي عن مراحل تطوير شركة مصر  للحرير الصناعي بكفر الدوار بعد توقف دام ١٢ سنة منذ عام ٢٠١٢ .

خطوة هامة

ويعد الإفراج الجمركى الفورى عن البضائع، يعد خطوة هامة تم اتخاذها لخروج جزء من البضائع المتكدسة بالموانىء المصرية، والتى تتضمن سلع أساسية واستراتيجية تمس حياة المواطن المصرى على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعاً.

تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دو  تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة "نافذة"، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

ترشيحاتنا

درع من الذهب الخالص مكأفاة تنتظر بطل كأس مصر بالرياض

في 3 أسابيع.. العدالة الناجزة تحقق أسرع خطوات بقضية الجنرال اليمني|تفاصيل

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك ظهر اليوم.. تفاصيل

رئيس وزراء أرمينيا يزور منطقة آثار الهرم

مصدر للقاهرة الإخبارية: مشاورات مستمرة للوصول إلى هدنة في غزة قبل رمضان

تشيع جنازة محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين غدا من مسجد مصطفى محمود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ