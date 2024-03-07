أدوية وسلع.. مدبولي يشهد الإفراج عن بعض البضائع من ميناء الإسكندرية| فيديو

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية من أدوية وسلع غذائية ومستلزمات انتاج وأعلاف.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفي مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب الافراج عن بعض البضائع من الميناء .

وكان قد تفقد مدبولي شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار واستمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض تفصيلي عن مراحل تطوير شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار بعد توقف دام ١٢ سنة منذ عام ٢٠١٢ .

خطوة هامة

ويعد الإفراج الجمركى الفورى عن البضائع، يعد خطوة هامة تم اتخاذها لخروج جزء من البضائع المتكدسة بالموانىء المصرية، والتى تتضمن سلع أساسية واستراتيجية تمس حياة المواطن المصرى على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعاً.



تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دو تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة "نافذة"، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.