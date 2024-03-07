فوز جامعة الأزهر بالمركز الأول في مسابقة التحكيم التجاري الدولية بـ السعودية

فاز الطالب محمد الفقي، الطالب بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، بالمركز الأول علي مستوى جامعات الوطن العربي في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في نسختها الخامسة، والتي تقام في جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية (كأفضل مترافع عن المحتكم ضدها ) صرح بذلك الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وذلك تأكيدًا على تميز وريادة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبدعمٍ متواصلٍ من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور أبو بكر يحيى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب محمد الفقي مَثَّل الأزهر الشريف تمثيلًا مشرِّفًا خلال المسابقة؛ حيث تقدم على طلاب جامعات الوطن العربي جميعًا.

وأضاف وكيل الكلية أن الجامعة فازت أيضا بالمركز الرابع في المسابقة (أفضل مذكرة على مستوى جامعات الوطن العربي) وأيضا فازت الجامعة بالمركز العاشر في (أفضل مترافع عن المحتكمة).



ووجه وكيل الكلية الشكر والتقدير للدكتور محمد ممدوح، المدرس المساعد بقسم القانون العام بالكلية؛ لجهوده في تدريب الطلاب، كما وجه الشكر والتقدير للدكتور أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، والمشرف على فريق جامعة الازهر.

وثمن وكيل الكلية جهود الوفد الطلابي الذي ضم:

-محمد مصطفى الفقي.

-أحمد محمد صابر.

-عبد الله عبد العزيز شوقي.

-أسامة فتحي عبد القادر.

-خالد عبد الجيد خليل.

-منير الهادي عوض.

-زياد حجاجي، مدرب الفريق وأحد خريجي كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.