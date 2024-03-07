الحكومة: ضبط الأسعار لتعكس الثمن الحقيقي .. والداخلية ستتصدى لمنظومة السوق السوداء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سوف يتم إعادة التوازن للسوق المصري مرة أخرى، مؤكداً أن هناك توجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء ، و المنظومات غير الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج.



وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بميناء الأسكندرية اليوم، أنه سوف يتم ضبط الأسعار في الفترة المقبلة، لتعكس السعر الحقيقي و الواقعي للسلع، لافتاً إلى أن الأولوية للدولة المصرية لمجموعة أشياء رئيسية و هي: السلع الغذائية بجميع مشتقاتها، و الأدوية و العلف، و المنتجات البترولية، و المواد الخام و مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.

ووجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رسالة للمصنعين، أنه يجب تعميق التصنيع المحلي، و إستبدال المنتجات التي كانت تستورد بمليارات الدولارات ، بتصنيعها داخل مصر.