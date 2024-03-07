رئيس الوزراء لـ الداخلية: يجب الضرب بيد من حديد لتجار السوق السوداء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية، كان لا بد أن تقوم بعمل بنية تحتية قوية للانطلاق بقوة وهو ما نجني ثماره الآن.

وقال “مدبولي”، خلال كلمته التي ألقاها بميناء الإسكندرية، “أنه لكي نصل إلى القرارات التي أصدرناها، عملنا بجد مع كل جهات الدولة سواء وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة التموين”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار وأزمة العملة الصعبة، كانت نتيجة أنه تم عمل شبكات معقدة من السوق الموازية، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لتجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات.