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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبت .. انقطاع المياه عن عدة مناطق لمدة 6 ساعات في دمياط

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن منطقة الإمتداد العمراني رأس البر وضعف المياه بمدينة رأس البر، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم السبت الموافق 9-3-2024 وحتي الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا لتركيب أجهزة قياس التصرف علي خط 800 مم.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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