فصائل فلسطينية: استهدفنا 20 جنديا إسرائيليا في كمين محكم جنوبي غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن فصائل فلسطينية، أنهم استهدفوا أكثر من 20 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في كمين محكم جنوبي غزة.

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن وقف تمويل الأونروا يمثل كارثة للحكومة اللبنانية في دعم 200 ألف لاجئ فلسطيني لديها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك أزمة كبيرة تواجه الحكومة اللبنانية بسبب القرار المتعلق بتمويل الأونروا، فالوكالة تقدم الدعم لهذا العدد الكبير من اللاجئين، ويعيشون في قرابة 12 مخيما تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية، وسبق أن أعلنت الأونروا أن الأموال الت يلديها تكفي حتى نهاية مارس فقط.