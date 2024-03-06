بـ 25 مليون دولار.. قرار عراقي عاجل لمساعدة الشعب الفلسطيني

أعلنت العراق التبرع بـ 25 مليون دولار لدعم وكالة "الأونروا" وذلك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة التي يعاني منها في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتعويضا عن الدول التي سحبت تبرعاتها من الوكالة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقب اختتام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ161، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة موريتانيا.

وقال: إن العراق أعلن مرارا وتكرارا موقفه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، وقد شرّع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال.

وحث الوزير العراقي الدول العربية كافة علي أن تحذو حذو العراق في دعم وكالة "الأونروا" للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين، في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.