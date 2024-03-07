لأول مرة في مصر.. افتتاح أكاديمية دولية لكرة اليد بناديي الرحاب ومدينتي|فيديو

تم افتتاح أكاديمية “فيسبريم” الدولية الأولى لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي، وهي أول أكاديمية دولية لكرة اليد في العالم، وتم إطلاقها في إطار الشراكة بين كل من ناديي الرحاب ومدينتي، ونادي فيسبريم المجري، أحد أكبر أندية اليد في أوروبا.

وأعرب زولتان تشيك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة نادي فيسبريم المجري، عن سعادته بافتتاح الأكاديمية, مؤكدا أن الشراكة مع ناديي مدينتي والرحاب تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطوير لاعبي كره اليد وفتح أبواب الاحتراف في أوروبا أمام لاعبي كرة اليد المصريين.

وأكد جابور سازار، المدير المشرف على برنامج اكاديمية فيسبريم الدولية، أن الأكاديمية الجديدة ستطلق برنامجاً لاكتشاف المواهب في كرة اليد وتطويرها لمختلف الأعمار، وهو برنامج متطور يتم تطبيقه لأول مرة في مصر طبقًا لأحدث أساليب التدريب الدولية من قبل نخبة من أكبر وأشهر مدربي كرة اليد.

وأشاد نجما منتخبنا الوطني لكرة اليد ولاعبا نادي فيسبريم المجري، يحيى الدرع ويحيى خالد بالأكاديمية الجديدة.

وأكدا أن نادي فيسبريم المجري من أكبر أندية كرة اليد في أوروبا، وأن الأكاديمية ستتيح للاعبين فرص الاحتكاك بنجوم كرة اليد في أوروبا، فضلاً عن تطوير اللاعبين بدنياً وفنياً وصقل مهاراتهم من خلال أحدث طرق التدريب الموجودة في أوروبا.

للاشتراك في الأكاديمية من خلال الرابط التالي:

https://tinyurl.com/cj38yuh3