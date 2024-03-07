سؤال برلماني بشأن تأخر إنشاء مدينة الحرفيين

تقدم النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية و وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر إنشاء مدينة الحرفيين، بطريق الفيوم بالجيزة.

وقال النائب هشام حسين، سبق وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتخصيص أرض مدينة الحرفيين والصناعات الصغيرة، بالمنطقة الواقعة من الكيلو 36،5 إلى 38،5 بطريق مصر - الفيوم على مساحة 122 فدانًا، وذلك لنقل الورش والأنشطة المقلقة من داخل الكتلة السكنية بهدف الحفاظ على البيئة، مع تخصيص مساحة 10% من المساحة الكلية لصالح الاتحاد التعاوني الإسكاني، بهدف استغلالها في إنشاء معارض ومراكز تدريب.



وأضاف هشام حسين، رغم مرور عدة سنوات، إلا أنه لم يحدث أي شيء، وذلك في الوقت الذى تعانى فيه محافظة الجيزة من انتشار الورش بين الكتل السكانية وتحديدًا في فيصل والهرم وما تشهده من مخالفات صارخة سواء في سرقة المياه والكهرباء، وعدم وجود تراخيص.



وتابع النائب هشام حسين، إن إنشاء مدينة الحرفيين ستكون فرصة كبيرة لحل تلك الأزمة الخاصة بانتشار الورش داخل الكتل السكانية، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة.