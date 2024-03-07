السويد تنضم رسميًا إلى الناتو بعد 200 عام من الحياد

في تحول جيوسياسي كبير، أصبحت السويد رسميا عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو ما يمثل نهاية لسياسة الحياد التي استمرت قرنين من الزمن. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية دخول بروتوكول حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام مملكة السويد حيز التنفيذ في 7 مارس 2024.

يأتي القرار بعد 18 شهرًا من المداولات والتأخير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المفاوضات مع أعضاء الناتو الحاليين، ولا سيما تركيا والمجر، الذين يسعون للحصول على تنازلات. ولكن بموافقة البرلمان المجري، تم التغلب على العقبة الأخيرة، الأمر الذي مهد الطريق أمام انضمام السويد رسمياً إلى التحالف.

اعترف رئيس الوزراء أولف كريسترسون بالطبيعة التاريخية لهذه الخطوة، قائلاً: "تترك السويد الآن 200 عام من الحياد وعدم الانحياز خلفنا". وشدد على أهمية القرار ووصفه بالخطير والطبيعي.

كان التحول في موقف السويد تجاه حلف شمال الأطلسي سريعا، خاصة بالنظر إلى إحجامها منذ فترة طويلة عن السعي للحصول على العضوية. ومع ذلك، دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير2022 إلى إعادة تقييم الوضع الأمني للسويد. وقد أدى الخوف من تصرفات موسكو الحازمة في أوروبا إلى إعادة تقييم فوائد عضوية الناتو، حيث أعرب العديد من السويديين، عن دعمهم للقرار.