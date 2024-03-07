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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد صبور: القطاع العقاري قادر على امتصاص الأزمات ورأس الحكمة مشروع عالمي

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

أعلن المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الأهلى صبور أن قرارات المركزي الأخيرة تأتى بالخير على القطاع العقارى وسيتم لمس ذلك بشكل تدريجى .

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم بالعاصمة الإدارية أن القرارات الأخيرة قد تتسبب فى بعض الزيادات فى الأسعار لأنه سوف يزيد السعر على المطورين و لكن السوق العقارى المصرى صاعد ويقدرعلى امتصاص ذلك 

وأكد أن مشروع رأس الحكمة هو مشروع عالمى بكل المقاييس وسياتي بالخير على مصر خاصة فيما يخص فى جذب قراية ثمانية مليون سائح ومن المتوقع أن نوعية السائح نفسه من أعلى الفئات السياحية والتى ستجذب المزيد من العملات للدولة ويفتح الباب لملايين الوظائف المرتبطة بالسياحة .

وقال إن مشروع راس الحكمة هو مشروع توسعي وسيرتيط به المزيد من الاستثمارات تباعا مستقبلا .

وأعلن  المهندس أحمد صبور عن أحدث مشروعين خلال عام 2024 ، مؤكدا  أن هناك توسع في محفظة الأراضي الخاصة بشركته  وتثبت أن القطاع العقاري المصري هو قاطرة الاقتصاد وقادر علي عبور التحديات.

الأهلي صبور أحمد صبور العاصمة الادارية

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