بمناسبة الذكرى 35 لعودة طابا.. ماراثون للمشي والجري بطور سيناء

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الماراثون الرياضي الجري، بمدينة طور سيناء، احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء لإحياء الذكرى الـ 35 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية في 19 مارس من كل عام، والذي حزب مستقبل وطن، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وشارك فيه المئات من الشباب وطلاب وطالبات المدارس بمدينة طور سيناء

وتعالت الأغاني الوطنية، وجرى رسم علم مصر على وجوه الأطفال والشباب المشاركون في الماراثون قبل انطلاقه.



وانطلقت فعاليات الماراثون من امام ساحة العلم أمام ممشي اهل مصر على الكورنيش حتى مبنى ديوان عام المحافظة لمسافة 3 كيلو مترات، بحضور محمد عقل وكيل وزارة وزارة التربية والتعليم واحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة ومحمد موسي ابو بريك أمين حزب مستقبل وطن بطور سيناء و سامي الجندي مدير الشئون التنفيذيه بمديرية التربية والتعليم وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية وطه زايد امين الوحدة الحزبية لمستقبل وطن بالطور الجديدة وعدد من القيادات الحزبية ومشايخ البدو.

وقد انطلق الماراثون بمشاركة المئات من طلاب المدارس من كافة الفئات العمرية وجرى على ثلاث مراحل، الأولى للمرحلة الثانوية، والثانية للمرحلة الإعدادية، والثالثة للفتيات من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية، وذلك تحت إشراف محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح طه زايد، مسئول الوحدة الحزبية لمستقبل وطن، أنه جرى رصد جوائز للفائزين بالمراكز الأولى تتضمن كؤوس وميداليات، بواقع 3 كؤوس، و 160 ميدالية.

مشيرا إلي أن الماراثون بمناسبة الذكري ٣٥ لذكري عودة طابا لحضن والذي تتخذ منه محافظة جنوب سيناء عيدا قوميا لها

الماراثون

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ماراثون ذكري عودة طابا لحضن الوطن

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