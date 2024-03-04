40 عاما في صناعة الثوب البدوي|صابرين ألماظ سيدة سيناوية تحلم بمشغل للتدريب

السيدة السيناوية صابرين ألماظ قضت ٤٠ عاما من عمرها في فن صناعة الثوب السيناوي والتطريز وصناعة المشغولات السيناوية والمشاركة في المعارض بشرم الشيخ والمحافظات وخارج مصر لعرض المشغولات السيناوية المميزة .



قالت صابرين ألماظ 60 عاما إنها تعلمت فنون تطريز الثوب السيناوي منذ أن كانت طفلة صغيرة مشيرة إلي أن الثوب السيناوي يأخذ وقتا طويلا في صناعته وتابعت أن الثوب السيناوي مكلف ويصل سعره لثمن 4 آلاف جنيه ويقبل السياح على شرائه .



وأضافت الماظ أنها شاركت في معارض عديدة للتراث منذ عهد اللواء نور الدين عفيفي محافظ جنوب سيناء الأسبق مرورا باللواء ممدوح الزهيري واللواء مصطفي عفيفي و اللواء محمد هاني واللواء محمد عبد الفضيل شوشة وصولا للواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتابعت الماظ أن فن الثوب السيناوي فن راقي وهو معبرا عن الطبيعة السيناوية بألوانها المزركشة وحياة البادية .



و أضافت الماظ أنها علمت الكثير من الفتيات البدويات فنون التطريز للثوب السيناوي وفن المشغولات اليدوية مشيرا إلي انها شاركت لمدة شهر في معرض للثوب العربي في المملكة العربية السعودية لاهتمامهم بالثوب السيناوي والتراث العربي .



وأشارت الماظ انها تحلم بمشغل لتعليم الفتيات فن التطريز وفن الثوب السيناوي ذلك التراث البدوي الذي يلقي اعجاب السياح من مختلف الجنسيات وطلبت تخصيص مكان لها داخل طور سيناء ليكون مشغل لتعليم الفتيات الفن السيناوي



صابرين الماظ

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صابرين الماظ

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