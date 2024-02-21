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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منقد الحطب.. مدفأة السيناوية في الشتاء

منقد الحطب مدفاة
منقد الحطب مدفاة ابناء البادية

يتجمع أهل البادية عندما يحل الشتاء القارس حول " منقد الحطب " في مقعد القبيلة لإشعال النيران وتناول المشروبات البدوية الشاي بالحبق و المرمرية والقهوة العربي مع بعض التمر.

يقول الشيخ فريج سالم شيخ قبيلة الحويطات بطور سيناء انه في مقعد القبيلة يتجمع رجال القبيلة يوميا  حول منقد الحطب  لمناقشة أمور  القبيلة واستقبال الضيوف  مشيرا إلي أنه كان قديما  في الخيام وحياة البادية " ركية الحطب " وفي المنازل البدوية  أصبح منقد الحطب هو مدفأة أهل البادية في سيناء وموجود في كل بيت بدوي في جنوب سيناء .

وأضاف الشيخ عيد الزمهري أنه مازال بدو جنوب سيناء يحافظون علي التراث بكل أشكاله، حيث إن بيوت البدو لا تطفئ بها منقد الحطب في الشتاء لاستقبال الضيوف، وكذلك في المناسبات سواء في الأفراح أو غيرها من المناسبات يطهي الطعام علي الحطب،  وفي حفر النار تسوي  واضاف الزمهري أن المشروبات علي الحطب لها طعم مختلف .

وقال الشيخ صبحي جميع أن  البدو في الوديان والجبال عندما كانوا يعيشون في بيت الشعر والخيام كان لابد من ركية الحطب ولكن عندما سكنوا البيوت والمنازل ويريدون الاحتفاظ بالعادات والتقاليد صمموا مناقد الحطب وكذلك طهي الخبز البدوي " الفراشيح " علي الحطب مشيرا إلي أن حول منقد الحطب يحل الدفء والمشاعر الجميلة للشتاء  الذي يجمع الأسر وأبناء القبيلة حول منقد الحطب .

وفي بادية سانت كاترين يقوم البدو في موسم الثلج  بإشعال الحطب في مناقد داخل المنازل  للتدفئة و تتجمع الأسر حول المنقد و تروي الحكايات الجميلة .

وأكد الشاب صالح عوض من قبيلة الجبالية ان منقد الحطب في البيوت البدوية جزء من أثاث المنزل يستخدم يوميا في الشتاء لإشعال الحطب و الفحم مشيرا إلي أنه اشكال كثيرة وأحجام متنوعة منه ويملأ بالرمال ويوجد فيه مكان مخصص لادوات القهوة والشاي والمشروبات الأخرى.

منقد الحطب

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جنوب سيناء الشتاء منقد الحطب مدفأة

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