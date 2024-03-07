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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. انطلاق القوافل التعليمية المجانية للثانوية والإعدادية بدكرنس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية بإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلة بإشراف ومتابعة ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وبمرافقة الدكتور عبد العظيم السعيدرئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وإيهاب القاضى مدير إدارة دكرنس التعليمية،والاستاذه امال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، حيث بدأت اعمال القوافل نشاطها  بمدرسة على مبارك الثانوية والاعدادية بنات بدكرنس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث تم تخصيص قاعات لتمارس القوافل انشطتها لطلاب المرحلة الثانوية ولطلاب الشهادة الإعدادية وتم اختيار مدرسة على مبارك الثانوية وتضم ١٧ مدرسة ثانوية ومدرسة دكرنس الإعدادية بنات وتضم ٦٥ مدرسة.

وأضاف أن القوافل تضم نخبة من أكفأ معلمى ومستشارى المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور،  ولاقت القافلة إقبالًا كبيراً من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة وإطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه التأكيد علي الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة والتي تستمر حتى مساء الغد الجمعة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم ووزير الشباب والرياضة علي دعمهما الكامل لتطوير العملية التعليمية وتنسيق قوافل التعليم المجانية لتخفيف العبئ عن أولياء الأمور.

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