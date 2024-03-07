انتقال مبابي لريال مدريد يحسم مصير هالاند مع السيتي

خلال الأيام الأخيرة، أكدت تقارير أن كيليان مبابي قرر بشكل نهائي مغادرة باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء فترة عقده حتى يونيو 2024.

وفي ظل هذا القرار، أشارت المصادر إلى أن وجهة مبابي القادمة ستكون ريال مدريد في صيف 2024، حيث من المتوقع أن يوقع عقدًا يمتد لخمس مواسم مع النادي الملكي.

تُفيد التقارير أيضًا بأن إدارة مانشستر سيتي تشعر بالارتياح بسبب هذا القرار، إذ يعتبر رحيل مبابي إلى ريال مدريد خطوة تُغلق الباب أمام فرصة إمكانية رحيل إيرلينج هالاند في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يُشير خبراء الانتقالات إلى أن هالاند كان هدفًا سابقًا لريال مدريد، ولكن انتقال مبابي يُلقي بظلاله على فرص نادي العاصمة الإسبانية في التعاقد مع المهاجم النرويجي.