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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: بوتين سيواجه العدالة في لاهاي

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس أن أوكرانيا ستحتل مكانها في قلب الاتحاد الأوروبي على الرغم من الجهود التي تبذلها روسيا لتدمير حلمها الأوروبي، في حين سيواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العدالة في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست اليوم الخميس لتحديد المرشحين الرئيسيين للانتخابات المقبلة، وفقا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت فون دير لاين أنه "لقد كنت في بوتشا بعد تحريرها ولن أنسى أبدا أكياس الجثث المصفوفة: مدنيون أبرياء، وشابات، وشيوخ، قتلوا على يد جنود بوتين". 

وتابعت "لن أنسى أبداً الآباء اليائسين الذين اختطفت روسيا أطفالهم، ودموعهم ومخاوفهم ومعاناتهم وكأم وجدة، قلبي ينزف لسماع هذه القصص".

وقالت إن بوتين "مطلوب لارتكابه جرائم حرب وسيواجه العدالة"، وأن هناك "قاعة محكمة في لاهاي تنتظره".

وأشارت إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر، مع المزيد من الدعم المالي والعسكري.

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