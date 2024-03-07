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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمسيرة من 12 ألفا.. مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

شباب ورياضة الاسكندرية
شباب ورياضة الاسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

 

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية مسيرة المشي وألعاب ترفيهيه لعظيمات الإسكندرية انطلقت من مركز شباب الحرمين، وذلك بمشاركة 12 ألف شخص، عقب افتتاح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المسيرة عبر الفيديو كونفرانس.

وتضمن الاحتفال مشاركة أندية الفتاة والمرأة وعضوات الهيئات الشبابية والرياضية، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وإسلام دياب مدير عام الإدارة العامة للرياضة، وأحمد سعيد فرحات من وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء مجالس إدارات وأعضاء مجالس الإدارات مراكز شباب والأندية وأبناء مراكز الشباب والهيئات الرياضية من القادرون باختلاف.

وخلال كلمتها؛ أعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها بتواجدها في الاحتفال بالمرأة المصرية، وأكدت على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرآة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحت شعار استثمر فيهن.. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

ولفتت الشريف إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، موضحة أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري. وأكد علي دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية علي كافة الأصعدة. 

وثمنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضة الخدمات التي تقدمها وزاره الشباب والرياضة للمراه المصرية وأثنت على دور عظيمات مصر في كافه أوجه الحياه وأنها طاقه النور التي غيرت المجتمع إلى الأفضل برعايتها لأبناءها كام وكذا ما تقدمه للمجتمع من خدمات جليله ساهمت إلى التغير مجالات عده ( ثقافيه وفنيه ورياضيه و طبيه ) فهي الأم والطبيبة والعالمة والصحفية والأخت والزوجة فتحيه تقدير واعتزاز إلى عظيمات مصر.

ووجهت الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على رعايته ودعمه الدائم لكافة الأنشطة والمبادرات، كما شكرت محافظ الإسكندرية على دعمه الدائم لأنشطة الشباب والرياضة بعروس البحر الأبيض.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية كانت قد بدأت الاحتفالات منذ أمس الأربعاء بتنفيذ مبادرات لسفراء مشواري وقاموا بتقديم التحيه الزميلات بديوان عام المديرية وتوزيع هدايا وكذا تنفيذ يوم ترفيهي بالهيئات الشبابية  وتظل المرأة المصرية هي أيقونة النجاح وشعاع يستطع لتضيء الحياه نورا.

الاسكندرية الهيئات الرياضية الهيئات الشبابية الهيئات الشبابية والرياضية الرئيس عبدالفتاح السيسي الفيديو كونفرانس القادرون باختلاف العاب ترفيهية

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