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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار استثمر فيهن.. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفالية اليوم العالمي
احتفالية اليوم العالمي للمراة

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في احتفالية "اليوم العالمي للمرأة" التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تحت شعار "استثمر فيها: لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمكينها اقتصاديًا".

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقًا، وعدد من النماذج والقيادات النسائية.

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وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية" معربًا عن سعادته للتواجد وسط كوكبة من عظيمات مصر اللاتي حققن نجاحات في مختلف المجالات، لنحتفل معًا "باليوم العالمي للمرأة".

وأكد المحافظ أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة على قائمة أولويات الدولة، ووصلت المرأة المصرية لكثير من المناصب، فتم تمثيلها بشكل أكبر فى مجلسي النواب والشيوخ، كما أُسندت لها العديد من الحقائب الوزارية وتولت مناصب قيادية في المحليات كمحافظين ونواب محافظين.
 
وأضاف أن المحافظة تضم 5 رؤساء أحياء من السيدات هن من أكثر رؤساء الأحياء كفاءة، هذا فضلًا عن مُديرات الإدارات داخل المحافظة اللاتي حققن كفاءة عالية.

كما ثمن دور المرأة العاملة، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية حرصت على تكريم العديد من النماذج النسائية السكندرية ممن ضربن نموذجًا يحتذى به في الكفاح وحب العمل.

الاسكندرية احتفالية اليوم العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة هيرو مصطفى جارج اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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