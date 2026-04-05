الزراعة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن 20 ألف كلب في القاهرة والمحافظات

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة مرض السعار، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار خطة الدولة للسيطرة على أعداد الكلاب الحرة بوسائل علمية وإنسانية، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة والرفق بالحيوان.



وكشفت الوزارة عن أحدث مؤشرات الإنجاز منذ بداية يناير وحتى اليوم الموافق 5 أبريل 2026، حيث تم تحصين نحو 20 ألفًا و469 كلبًا حرًا ضد مرض السعار، إلى جانب تنفيذ عمليات تعقيم لـ 1787 كلبًا، ضمن جهود الحد من التكاثر العشوائي والسيطرة على الأعداد في الشوارع.



وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز السلامة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مع الاستمرار في التوسع بأعمال التحصين والتعقيم في مختلف المحافظات.

أماكن تجمع الكلاب الحرة



ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أماكن تجمع الكلاب الحرة أو طلب الدعم، من خلال التواصل عبر الخط الساخن رقم 19561، لتسهيل سرعة الاستجابة وتنفيذ الإجراءات اللازمة.