وزير الأوقاف من سيناء: مصر تحفظ حدودها.. ونقف خلف جيشنا

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد، على جهودها العظيمة في الدفاع عن الوطن.

جاء ذلك خلال زيارة وفد وزاري عددا من قرى العريش والشيخ زويد وافتتاح مسجد الوسيم وتقديم مساعدات للأهالي في شمال سيناء .

وقال محمد مختار جمعة في كلمته: "أبناء سيناء وقفوا سدا حصينا قويا للدفاع عن أرضهم ووطنهم وكل التحية والتقدير لكل من ضحى لأجل مصر وكل التحية والتقدير لشهداء القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء".

وأضاف مختار جمعة: "مصر تحافظ على حدودها ونؤكد أننا شعب يعشق وطنه والشهادة في سبيل وطنه ونقف خلف قواتنا المسلحة بأكثر من 100 مليون مصري".

وتابع محمد مختار جمعة: "أهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك وأسال الله أن يبلغنا جميعا ومصرنا العزيزة شهر رمضان وان يجعله شهر يمن وخير وبركة على مصر".

وأكمل محمد مختار جمعة: "كل التقدير لأهالي وقبائل وشيوخ سيناء على وطنيتهم العظيمة التي تجلت في تمسكهم بأرضهم والوقوف على جانب القوات المسلحة الباسلة ".

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