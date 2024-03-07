عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف من سيناء: مصر تحفظ حدودها.. ونقف خلف جيشنا

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد، على جهودها العظيمة في الدفاع عن الوطن.

 

وفد وزاري يزور قرى العريش والشيخ زويد ويفتتح مسجد الوسيم.. صور

وفد وزاري يفتتح مسجد الوسيم بالشيخ زويد.. ويوزع المساعدات على الأهالي

 

جاء ذلك خلال زيارة وفد وزاري عددا من قرى العريش والشيخ زويد وافتتاح مسجد الوسيم وتقديم مساعدات للأهالي في شمال سيناء .

 

وقال محمد مختار جمعة في كلمته: "أبناء سيناء وقفوا سدا حصينا قويا للدفاع عن أرضهم ووطنهم وكل التحية والتقدير لكل من ضحى لأجل مصر وكل التحية والتقدير لشهداء القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء".

 

وأضاف مختار جمعة: "مصر تحافظ على حدودها ونؤكد أننا شعب يعشق وطنه والشهادة في سبيل وطنه ونقف خلف قواتنا المسلحة بأكثر من 100 مليون مصري".

 

وتابع محمد مختار جمعة: "أهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك وأسال الله أن يبلغنا جميعا ومصرنا العزيزة شهر رمضان وان يجعله شهر يمن وخير وبركة على مصر".

 

وأكمل محمد مختار جمعة: "كل التقدير لأهالي وقبائل وشيوخ سيناء على وطنيتهم العظيمة التي تجلت في تمسكهم بأرضهم والوقوف على جانب القوات المسلحة الباسلة ".

 

WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.55 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.55 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.55 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.55 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.55 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.55 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.55 PM
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.55 PM
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (5)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (5)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (4)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (4)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.54 PM
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.53 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.53 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.53 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.53 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.53 PM
WhatsApp Image 2024-03-07 at 6.48.53 PM
الأوقاف وزير الاوقاف سيناء الشيخ زويد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

تفاصيل خطيرة.. هل حاولت روسيا اغتيال زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني؟

ترشيحاتنا

قرار بـ تأجيل انتخابات المحامين

الأعلى للإعلام ناعيا شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد منصور: فقدنا رمزا من الطراز الأول

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للرزق والفرج.. أدركه بـ 12 كلمة حتى الغروب

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

أفضل دعاء في رمضان .. فيه يتضاعف الأجر والثواب

وزير الأوقاف من سيناء: مصر تحفظ حدودها.. ونقف خلف جيشنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة.. جورجينا تثير الجدل بالكاجوال الجريء

مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

دراسة تكشف فوائد جديدة لرمضان.. الصيام يحمي من أمراض خطيرة

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ