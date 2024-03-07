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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفد وزاري يزور قرى العريش والشيخ زويد ويفتتح مسجد الوسيم.. صور

مسجد الوسمي بالشيخ
مسجد الوسمي بالشيخ زويد

زار وفد وزاري عددا من قرى العريش والشيخ زويد ويفتتح مسجد الوسيم، كما قدم مساعدات للأهالي في شمال سيناء .

 

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وعرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرا يرصد، قيام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بافتتاح مسجد الوسيم في الشيخ زويد .

 

وقال محمد مختار جمعة: "مسجد الوسيم يعتبر مجمع إسلامي وصرح عظيم ونسأل الله أن يتقبل هذا العمل ممن قام به".

 

وأضاف محمد مختار جمعة: "أهنيئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك وأسال الله أن يبلغنا جميعا ومصرنا العزيزة شهر رمضان وأن يجعله شهر يمن وخير وبركة على مصر".

 

وأكمل محمد مختار جمعة: "كل التقدير لأهالي وقبائل وشيوخ سيناء على وطنيتهم العظيمة التي تجلت في تمسكهم بأرضهم والوقوف على جانب القوات المسلحة الباسلة".

 

 وتابع محمد مختار جمعة: "نتوجه بكل التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد ونقدر جهودها العظيمة في الدفاع عن الوطن".

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العريش الشيبخ زويد العرجاني مسجد الوسيم اخبار التوك شو

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