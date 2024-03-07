وفد وزاري يزور قرى العريش والشيخ زويد ويفتتح مسجد الوسيم.. صور

زار وفد وزاري عددا من قرى العريش والشيخ زويد ويفتتح مسجد الوسيم، كما قدم مساعدات للأهالي في شمال سيناء .

وعرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرا يرصد، قيام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بافتتاح مسجد الوسيم في الشيخ زويد .

وقال محمد مختار جمعة: "مسجد الوسيم يعتبر مجمع إسلامي وصرح عظيم ونسأل الله أن يتقبل هذا العمل ممن قام به".

وأضاف محمد مختار جمعة: "أهنيئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك وأسال الله أن يبلغنا جميعا ومصرنا العزيزة شهر رمضان وأن يجعله شهر يمن وخير وبركة على مصر".

وأكمل محمد مختار جمعة: "كل التقدير لأهالي وقبائل وشيوخ سيناء على وطنيتهم العظيمة التي تجلت في تمسكهم بأرضهم والوقوف على جانب القوات المسلحة الباسلة".

وتابع محمد مختار جمعة: "نتوجه بكل التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد ونقدر جهودها العظيمة في الدفاع عن الوطن".

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