محافظ شمال سيناء يوجه بالتوسع في إقامة المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة بالتوسع في إقامة المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة، مشيرًا إلى أن إنتاج المزرعة السمكية في منطقة أم شيحان سيتم طرحه في أسواق شمال سيناء بأسعار تنافسية.



وأكد المحافظ - خلال حضوره اليوم /الخميس/ إنتاج مزرعة أم شيحان السمكية في منطقة وسط سيناء - أن المحافظة حباها الله بالعديد من المقومات والثروات ومن بينها الثروة السمكية، كما يوجد بها بحيرة البردويل والتي تنتج أجود أنواع الأسماك والقشريات بخلاف المزارع السمكية.



من جانبه.. قال المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الحسين فرحات إن المزرعة السمكية بمنطقة أم شيحان بها 5 أحواض، بها أكثر من 100 ألف حبة زريعة، وتم اليوم حصاد حوضين منها بواقع 25 ألف سمكة، حيث سيتم طرح إنتاج المزرعة للمواطنين.



وأضاف أنه يوجد بالمحافظة 3 مزارع سمكية تابعة للجهاز في قرية الروضة وبمنطقة أم شيحان بالقرب من سد الروافعة وفي منطقة جنوب العريش، لافتًا إلى وضع مخطط لإنشاء 4 مزارع سمكية أخرى على المياه الجوفية و3 مزارع سمكية على مياه البحر.



وبدوره.. قال مدير إدارة المزارع السمكية بشمال سيناء محمد سويلم إن إجمالي إنتاج المزرعة يصل 17 طنًا ستوزع على منافذ المحافظة بأسعار مخفضة بسعر 60 جنيهًا للكيلو.

