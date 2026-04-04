الجيش الروسي يدمر 85 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق عدة مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، بأن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 85 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم - "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 85 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وتولا، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود ".

وفي السياق، أفادت وكالة (سبتوتنيك) الروسية للأنباء بأن قاذفة روسية من طراز (سو-34) دمرت مستخدمةً أربع قنابل انزلاقية من طراز "فاب-500"، موقع إطلاق رئيسي لمسيرات بابا ياغا المروحية، بالإضافة إلى مخبأ تحت الأرض يضم فصيلا من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة "سومي".