الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصادرة 6 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة مجهولة المصدر بالغربية

الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط  6 طن أعلاف حيوانية مغشوشة مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لإنتاج وعرض الأعلاف للبيع بمركز المحلة الكبرى.

ضبط أعلاف غير صالحة 


وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، بتمكن حملة ضمت رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز المحلة، من ضبط 6 طن أعلاف حيوانية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفه للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, داخل مصنع لإنتاج وعرض الأعلاف للبيع بمركز المحلة.

ردع مخالفين 


وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

استمرار الحملات 
وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين من السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية والمغشوشة ومجهولة المصدر، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

