قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، ظهر اليوم السبت، إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/2026، في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا وإثارة كبيرة بين العملاقين.

ملعب الاتحاد يحتضن المواجهة المرتقبة

تُقام المباراة على أرضية ملعب “الاتحاد”، معقل مانشستر سيتي، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب، بينما يطمح ليفربول في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى نصف النهائي.

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

نجح مانشستر سيتي في بلوغ هذا الدور بعدما تفوق على نيوكاسل يونايتد في دور الـ16 بنتيجة 3-1، مقدمًا أداءً قويًا يؤكد جاهزيته للمنافسة على البطولة.

على الجانب الآخر، حجز ليفربول مقعده في ربع النهائي بعد فوزه على ولفرهامبتون بنفس النتيجة (3-1)، ليؤكد هو الآخر رغبته في التتويج باللقب هذا الموسم.

تفوق سابق للسيتي في الدوري

شهد الموسم الجاري مواجهتين سابقتين بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن خلالهما مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في كلتا المباراتين، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية قبل هذه المواجهة المرتقبة، بينما يسعى ليفربول للرد واستعادة التوازن.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 1:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، و2:45 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمنافسات كأس الاتحاد الإنجليزي في المنطقة العربية.

صراع التأهل لنصف النهائي

يدخل الفريقان المباراة بشعار الفوز فقط، حيث لا مجال للتعويض في مواجهات الكأس، ما يزيد من حدة التنافس داخل المستطيل الأخضر. جماهير الفريقين تترقب عرضًا كرويًا ممتعًا يليق بحجم وقيمة الناديين