العراق .. سقوط مسيرة على مجمع شركات نفط في البرجسية واشتعال النيران



أفاد مصدر في شركة نفط البصرة بسقوط مسيرة على مجمع شركات نفط في البرجسية واشتعال النيران فيه.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، سقوط طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي ضمن قضاء الدير في محافظة البصرة العراقية.

وأوضحت الدفاع العراقية في بيان لها، أن طائرة مسيرة سقطت داخل حقل مجنون النفطي ضمن قضاء الدير في محافظة البصرة، في مسؤولية الفوج الثالث اللواء التاسع مديرية شرطة الطاقة، دون أن تنفجر، ولم يسبب سقوطها حدوث أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأضافت في بيانها أن القوة الموجودة في مكان الحادث قامت بإشعار قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة، حيث جرى توجيه الجهد الهندسي ومفارز قسم مكافحة المتفجرات إلى موقع الحادث، لغرض التعامل مع الطائرة ورفعها ، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكدت الجهات الأمنية العراقية استمرارها في متابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن سلامة المواقع الحيوية وحماية العاملين فيها.

