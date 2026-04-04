كريم خطاب: الزمالك يجدد لشبابه سرًا منذ يناير.. والإعلان خلال أيام

تحدث الإعلامي كريم خطاب عن ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن ما يتم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجديد عقود بعض اللاعبين الشباب ليس جديدًا.

وأوضح، خلال برنامج “ملعب أون”، أن الحديث تركز حول محمد إبراهيم، الظهير الأيمن الصاعد، الذي قدم مستويات مميزة مؤخرًا ونجح في طمأنة الجماهير على مركزه، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بثقة كبيرة في الدوري والكونفدرالية.

وأضاف كريم خطاب أن التقارير التي أشارت إلى تجديد محمد إبراهيم لمدة 5 سنوات غير دقيقة من حيث التوقيت، موضحًا أن اللاعب جدد بالفعل منذ شهر يناير الماضي، برفقة عدد من زملائه مثل أحمد خضري ويوسف وائل والسيد أسامة ومحمد حمد، وتم قيدهم جميعًا في القائمة الأفريقية.

وأشار كريم خطاب إلى أن سبب تداول هذه الأخبار حاليًا يعود إلى إعادة نشرها من بعض الصحفيين خلال الأيام الأخيرة، رغم أن القرار تم اتخاذه منذ نحو شهرين، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن التجديدات سيكون خلال الأسبوع المقبل.

واختتم خطاب تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقدمه الزمالك هذا الموسم يفوق التوقعات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي سبقت انطلاق الموسم، مشيرًا إلى أن تصدر الدوري والوصول لنصف نهائي الكونفدرالية رفع سقف الطموحات لدى اللاعبين والجماهير لتحقيق المزيد من النجاحات