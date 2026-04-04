مدرب القناة: أوضة اللبس سر الصعود للممتاز.. وطبقت نظام الجوهري مع اللاعبين

عبر عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة عن سعادته الكبيرة بعد التأهل بشكل رسمي للدوري المصري الممتاز، للموسم القادم 2026-2027 عقب فوزه على مسار بهدفين دون رد.

ونجح فريق القناة في حجز مقعده بالدوري الممتاز، بعد غياب دام 21 عامًا، وذلك عقب فوزه على مسار بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة DMC:"الحمد لله على كل حال، وسعداء بالتأهل للدوري المصري الممتاز".

وتابع: "أبارك للجميع داخل نادي القناة، والمجلس وثقوا في من شهر 12 قبل الماضي، والفريق في الموسم الماضي كان في المركز الـ 11، وأنهينا الدوري في المركز السادس".

وتابع: "بدأنا شغل الموسم الجاري من 6 أشهر، وتعاقدنا مع أكثر من لاعب، مجموعة محترمة جعانة كورة، وتعاقدنا مع لاعيبه من أندية الممتاز مثل المقاولون العرب ودجلة، كما نتملك إبراهيم حسن لاعب الزمالك وبيراميدز".

واختتم: "قفلنا على نفسنا، وقفلنتا على أوضة اللبس "مفيش حاجة تطلع بره"، وكنت أقيم مع الفريق، اللاعبين في الدور الثالث والجهاز الفني في الدور الرابع، كان سكن عسكري زي الكابتن جوهري الساعة 9 كله بينام، واللاعيبه كانت متجاوبه جدًا والحمد لله حسمنا الصعود قبل 6 جولات من النهاية".