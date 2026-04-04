الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
مدرب القناة: أوضة اللبس سر الصعود للممتاز.. وطبقت نظام الجوهري مع اللاعبين

عبر عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة عن سعادته الكبيرة بعد التأهل بشكل رسمي للدوري المصري الممتاز، للموسم القادم 2026-2027 عقب فوزه على مسار بهدفين دون رد.

ونجح فريق القناة في حجز مقعده بالدوري الممتاز، بعد غياب دام 21 عامًا، وذلك عقب فوزه على مسار بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة DMC:"الحمد لله على كل حال، وسعداء بالتأهل للدوري المصري الممتاز".

وتابع: "أبارك للجميع داخل نادي القناة، والمجلس وثقوا في من شهر 12 قبل الماضي، والفريق في الموسم الماضي كان في المركز الـ 11، وأنهينا الدوري في المركز السادس".

وتابع: "بدأنا شغل الموسم الجاري من 6 أشهر، وتعاقدنا مع أكثر من لاعب، مجموعة محترمة جعانة كورة، وتعاقدنا مع لاعيبه من أندية الممتاز مثل المقاولون العرب ودجلة، كما نتملك إبراهيم حسن لاعب الزمالك وبيراميدز".

واختتم: "قفلنا على نفسنا، وقفلنتا على أوضة اللبس "مفيش حاجة تطلع بره"، وكنت أقيم مع الفريق، اللاعبين في الدور الثالث والجهاز الفني في الدور الرابع،  كان سكن عسكري زي الكابتن جوهري الساعة 9 كله بينام، واللاعيبه كانت متجاوبه جدًا والحمد لله حسمنا الصعود قبل 6 جولات من النهاية".

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

الكهرباء

تشغيل ومراقبة وحدات الإنتاج.. دور مراكز التحكم في الطاقة

البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

جامعة حلوان التكنولوجية

جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد