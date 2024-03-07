على روح ابنه.. افتتاح مسجد الوسيم العرجاني بالشيخ زويد

وصل إلى محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لافتتاح مجمع الوسيم الإسلامي بالشيخ زويد في حضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندس إبراهيم العرجاني.

وأقيم المجمع في مدينة الشيخ زويد، حيث قام ببنائه المهندس إبراهيم العرجاني، على روح الشهيد وسيم نجله، لخدمة أبناء الشيخ زويد، حيث يعد تحفة معمارية على الطراز الإسلامي، وأكبر مسجد في شمال سيناء.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد هنأ القوات المسلحة الباسلة بيوم الشهيد، موجهًا تحية لشهداء جيشنا العظام البواسل، وشرطتنا الوطنية، وكل من ضحى في سبيل وطننا العزيز، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

WhatsApp Image 2024-03-07 at 5.41.45 PM

WhatsApp Image 2024-03-07 at 5.41.44 PM (1)

WhatsApp Image 2024-03-07 at 5.41.44 PM

WhatsApp Image 2024-03-07 at 5.41.46 PM