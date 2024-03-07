الدواء أمن قومي.. شعبة الأدوية: قرارت البنك المركزي مهمة لهذه الأسباب

علق علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية على قرارات البنك المركزي برفع الفائدة وتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.

وقال علي عوف في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الدواء يمثل أهمية قصوى وهو سلعة استراتيجية وأمن قومي، وبالتالي، فإنه من أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة".

وأضاف علي عوف، :" نحيي الحكومة على تحرير سعر الصرف، ففي عام 2016 عندما تحدث التعويم ترتب على ذلك استقرار غير مسبوق في سوق الدواء، فقد أصبح في مصر سعر صرف واحد ورسمي من الدولة كما أنه يعبر عن مصداقية الاقتصاد".

وتابع رئيس شعبة الأدوية: «إجراءات الحكومة والبنك المركزي بتحرير سعر الصرف جيدة ومهمة ووجود سعر ثابت وواضح للدولار شيء مهم جدا فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المستقبلية للتكاليف التي تصل مثلا إلى 5 سنوات».

وواصل: «بالنسبة إلى وضع قطاع الدواء، فإن الأدوية التي ليست لديها بدائل أو مثائل، فإن هناك مخزونات منها موجودة من 3 لـ6 شهور وتُصرف بالروشتة والرقم القومي، أما الأدوية التي لها بدائل ومثائل بالاسم العلمي لا يوجد بها نواقص وبالاسم التجاري بها نواقص».