خبيرة عن قرارات المركزي والإفراج عن البضائع: ترسم ملامح جديدة للاقتصاد

علقت وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % وتوحيد سعر الصرف وفق آليات السوق، وبدء الإفراج عن البضائع من الموانئ.

وقالت وفاء علي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الدولة المصرية تطبق منظومة الحماية للمواطن للتأكد من توافر كافة السلع والأدوية داخل الأسواق".

وأضافت وفاء علي:" نحتاج مع قدوم شهر رمضان، مساحة لإتاحة السلع بالأسواق ، ووفرة المعروض، مما يترتب عليه انخفاض للأسعار".

وواصلت، «نحن نرسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري، وكل الدلالات تتوجه نحو الإيجابية، بعد قرارات البنك المركزي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على التمويل الجديد الذي يوفر مدخلات الإنتاج التي نحتاج اليها".

