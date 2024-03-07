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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: البنك المركزي مسئول عن توفير العملة لمنع فجوة الاستيراد

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه لابد من تعميق  الانتاج المحلي لافتا ان الأولوية في الفترة القادمة للمواد الغذائية ومستلزمات الانتاج.

واضاف خلال مؤتمر صحفي ان مسئولية البنك المركزي توفير العملة حتي لا يكون لدينا فجوة لاستيراد ومن خلال عودة السوق لانضباط لن يكون لدينا فجوة


وقال مدبولي اوجه كل التحية للمواطن المصري الذي تحمل اعباء غير مسبوقة في الايام السابقه والاستقرار سيشعر بها المواطن تدريجيا والخروج الكامل من الازمة خلال هذا العام.

واشار أن الدولة المصرية بدأت في جني ثمار البينة الأساسية التي قامت بتنفيذها السنوات الماضية، لافتا إلى أن الاستثمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسهمان في دعم الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.

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