البقية تأتي.. محامي نقابة التمثيليين يكشف تفاصيل وقف عرض تل الراهب على روتانا

كشف المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية عن وقف عرض مسلسل تل الراهب على شاشة روتانا خلال شهر رمضان.



وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن قناة روتانا قررت وقف عرض المسلسل احتراما للنقابة وللنقيب أشرف زكي بسبب عدم سداد حقوق الفنانين المشاركين فى العمل.



وتابع أن قناة روتانا هي أول قناة أعلنت عن وقف عرض المسلسل ويتم التواصل مع باقى القنوات المتعاقدة على تل الراهب لوقف عرضه، حتى تتم تسوية الأزمة المالية لمنتجي المسلسل.



وأشار إلى أنه بالإضافة إلى حقوق الفنانين المشاركين فى المسلسل هناك أيضا حقوق لنقابة المهن التمثيلية لم يتم تسديدها حتى الآن.



مسلسل تل الراهب من بطولة محمد رياض وآيتن عامر، دارين حداد، هبة عبد العزيز، مي القاضي، محمد عز، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، صبري عبد المنعم، محمد سليمان، لطفي لبيب، ناصر سيف، أحمد عبد الله محمود، شيرين، عبد العزيز مخيون، لبنى ونس، عماد رشاد ووائل متولي.

العمل من إخراج عادل الاعصر وتدور احداثه في اطار 30 حلقة ، ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات الاخرى.