روسيا تتهم سويسرا بـ"السرقة".. ماذا حدث ؟

اتهم السفير الروسي في برن سيرجي جارمونين؛ سويسرا بالسرقة، بعد تحويل يقرب من 8.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا لإعادة إعمارها.

وقال السفير الروسي، إن تحويل هذه الأموال من أصول البنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا سيوجه ضربة لسمعة سويسرا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف "نحن ندرس قرار مجلس الكانتون، وعلى أية حال، نحن نعتبر أي مصادرة للأصول السيادية للاتحاد الروسي غير قانونية، وقرار المصادرة، إذا تم تنفيذه، سيضر بالسلامة القانونية للنظام المالي العالمي وبسمعة سويسرا".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن مثل هذه الأعمال في روسيا تعتبر سرقة.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ السويسري في وقت سابق لصالح استخدام حكومة البلاد حوالي 8.5 مليار دولار من الأموال المجمدة من البنك المركزي الروسي لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تعتزم التصرف بشكل فردي في كل حالة محددة لمصادرة أصولها المجمدة من قبل الدول الغربية.