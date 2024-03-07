المالية: انفراجات كبيرة الفترة المقبلة.. فيديو

قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك رد فعل إيجابيا على صعيد المستثمرين الأجانب تجاه قرارات البنك المركزي، وهناك خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والفترة المقبلة تشهد انفراجات كبيرة.

وشددت خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، على أنه مع حزمة الإصلاح سيكون هناك فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير.

وذكرت أن وزارة المالية أعلنت عن فتح بابا التقديم للمرحلة السابعة من السداد الفوري، وتلقي طلبات الشركات المصدرة، وسيكون هناك خصم لبعض الشركات، فيما يتعلق بالمديونية سواء ضرائب أو جمارك أو كهرباء، والباقي سيتم دفعه بشكل فوري، للشركات المصدرة.

وأضافت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية،:" هناك إفراجات أخرى الفترة القادمة، واللي جاي أفضل".

